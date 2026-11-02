Rocca esalta l’operato di Gattuso alla Lazio: «Il primato in Serie A è solo merito suo!»

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ha elogiato l’operato di mister Gennaro Gattuso. Ecco quanto filtra

Il momento d’oro vissuto dalla compagine capitolina in questo avvio di stagione della massima serie continua a catalizzare l’attenzione di tutti, confermando la bontà del progetto tecnico intrapreso dai biancocelesti.

Intervenuto nel corso della nota trasmissione di Rai Radio Uno intitolata ‘Un Giorno da pecora’, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha voluto analizzare l’eccezionale primato solitario conquistato dalla Lazio nel campionato di Serie A 2026/27.

Nel corso del suo intervento radiofonico, il rappresentante istituzionale ha esaltato senza riserve il percorso straordinario della squadra sul campo, attribuendo i meriti principali della leadership in classifica alla gestione sapiente e autorevole di Gennaro Gattuso.

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L’analisi del primato della Lazio nelle parole di Francesco Rocca alla radio

Il cammino esaltante dei biancocelesti in questa prima parte del torneo sta stupendo gli addetti ai lavori. Francesco Rocca ha voluto sottolineare come la vetta della classifica non sia frutto del caso, ma il risultato diretto di una programmazione impeccabile e di una guida tecnica capace di fare la differenza nei momenti chiave.

Sviscerando i segreti del primato, il presidente regionale ha evidenziato la straordinaria alchimia venutasi a creare nello spogliatoio, capace di ribaltare ogni pronostico della vigilia e di entusiasmare i sostenitori della Lazio con prestazioni di altissimo livello.

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Il capolavoro in panchina di Gennaro Gattuso elogiato da Francesco Rocca

Il fulcro dell’intervento radiofonico del governatore si è concentrato sulle enormi qualità dimostrate dallo staff tecnico nel gestire le pressioni ambientali e nel compattare il gruppo in un contesto complesso. Riportando il pensiero espresso, Rocca ha dichiarato testualmente sul lavoro del tecnico:

«Il primato in classifica appartiene interamente al mister; ha compiuto un’opera straordinaria, blindando lo spogliatoio e tenendo i ragazzi lontani da qualsiasi polemica».

Un’investitura ufficiale di grande spessore che certifica il valore del lavoro svolto da Gennaro Gattuso alla guida della Lazio, proiettando la squadra con ambizione e consapevolezza verso le prossime sfide della stagione.