Floriani al settimo cielo dopo la vittoria: «Sono orgoglioso di questo gruppo fantastico!» – FOTO

Romano Floriani, giocatore della Lazio, è raggiante! Tutto merito della mentalità della squadra: le parole dopo la vittoria

Il rettangolo verde dello stadio Olimpico è stato teatro di una battaglia intensa e spettacolare andata in scena nella giornata di ieri, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27.

La compagine capitolina ha conquistato un successo preziosissimo superando la formazione sarda con il punteggio di 2-1, confermando un momento di forma smagliante e una mentalità vincente che sta esaltando i tifosi.

Gli uomini guidati da Gennaro Gattuso continuano a lottare su ogni pallone, interpretando ogni singolo incontro come una vera e propria finale da vincere grazie a carattere e determinazione feroce sul campo.

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L’euforia della Lazio e il messaggio social di Romano Floriani dopo la vittoria sul Cagliari

L’atmosfera che si respira all’interno dello spogliatoio biancoceleste è carica di orgoglio, coesione e ambizione per i traguardi futuri. L’onda emotiva del successo casalingo ha trovato immediata espressione nelle parole condivise dai giocatori.

In particolare, il giocatore Romano Floriani ha voluto celebrare la vittoria e il legame speciale con i compagni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, esprimendo tutta la propria gioia per il percorso intrapreso dalla squadra in questo avvio esaltante di stagione!

Le parole di Romano Floriani e la mentalità della Lazio di Gennaro Gattuso

Il giovane ha voluto sottolineare l’importanza dello spirito di gruppo che unisce lo spogliatoio biancoceleste sotto la guida tecnica della panchina. Romano Floriani ha dichiarato: «Orgoglioso di questo gruppo fantastico! Avanti così».

Un’attestazione di stima e compattezza che fotografa perfettamente la mentalità instillata da Gennaro Gattuso, pronto a condurre la Lazio verso nuovi e prestigiosi traguardi nel prosieguo del massimo campionato italiano.