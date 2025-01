Ritiro Zarate, commovente messaggio dell’ex Lazio: così ha detto addio al calcio giocato. Le sue parole – FOTO

Ritiro Zarate, l’ormai ex calciatore pubblica un toccante messaggio social che annuncia il suo addio al calcio giocato: le sue parole

Il 9 Gennaio non è mai un giorno qualunque per la Lazio, visto che si festeggia la festa dei 125 anni del club biancoceleste. E nella storia delle aquile ha un posto doveroso anche Mauro Zarate, il quale oggi appende gli scarpini al chiodo e annuncia il ritiro con un toccante post social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M͙A͙U͙R͙O͙ Z͙A͙R͙A͙T͙E͙ 🇦🇷 (@oficialmaurozarate)

IL MESSAGGIO – LA STRADA PIÙ BELLA DELLA MIA VITA STA PER FINE!!

Quanto è difficile scrivere queste righe, con il cuore in mano e avere i ricordi così vivi.

Si conclude una tappa, nel mio caso si conclude la tappa più bella della mia vita, perché da quando sono nato, ho vissuto e respirato calcio

Lo sport che mi ha insegnato disciplina dedizione e sacrificio, sport che da quando ho ragione vivo con tanto amore e passione



Tutto quello che ho imparato nella vita è sempre stato con una palla accanto a me

È impossibile non emozionarmi nel ricordare ogni passo della mia carriera, porterò sempre nel mio cuore ogni club e ogni città in cui mi è toccato passare

Grazie ai miei vecchi che tutto ciò che sono, è grazie a loro, ad ogni comparto tecnico, compagni, alcuni ormai amici, dirigenza e tutti quelli con cui ho dovuto giocare e condividere questo sport che è il più bello del mondo.

Oggi dico addio a questa professione così bella per iniziare un’altra nuova.

Mi licenzio da giocatore ma non saluterò mai il calcio.

Mi mancherai tanto amica

Grazie a tutti..