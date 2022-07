Ritiro Lazio Auronzo: quarta giornata di allenamenti per i biancocelesti. Prevista un’altra doppia seduta allo Zandegiacomo

Quarta giornata di allenamenti ad Auronzo di Cadore per la Lazio di Sarri. Anche oggi è prevista una doppia seduta d’allenamento per i biancocelesti che accoglieranno ben 5 giocatori tra le proprie fila. Sotto le Tre Cime di Lavaredo arriveranno: Hysaj, Marusic, Marcos Antonio, Acerbi e Casale.

Seduta mattutina

L’allenamento inizia con un po’ di lavoro in palestra poi mano a mano entra la squadra sullo Zandegiacomo, criticato aspramente da Luis Alberto ieri. Sarri riserva una parte atletica solo a un ristretto gruppo di giocatori. Immobile si è allenato in palestra.

In campo Sarri fa lavorare ancora sul pressing, dividendo il gruppo in due con modulo 4-3-3. Due super gol di Cancellieri e uno di Luka Romero strappano gli applausi ai tifosi. Dopo il pressing ecco una fase sul fraseggio: passaggi rapidi tra centrocampisti ed attaccanti per poi concludere a rete.

Switch ad Auronzo: Sarri chiama i difensori sul campo principale mandando centrocampisti e attaccanti in palestra. Tanta tattica per Radu e compagni, ripresi più volte dal tecnico a bordocampo.