Luis Alberto: «Mi aspetto di fare una grande stagione. Campo Zandegiacomo? Pessimo»

Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la seduta pomeridiana di allenamento. Le sue dichiarazioni.

CLIMA – «Qua è un po’ più fresco, c’è un clima migliore per fare il ritiro…mister Sarri ci sta addosso».

CONDIZIONE FISICA – «Mi sento abbastanza bene, tutta l’estate mi sono allenato e recuperando. Sto meglio di quanto pensavo».

SARRI – «E’ più facile dopo un anno, mancano tanti compagni che devono arrivare e i nuovi devono apprendere i concetti del mister per iniziare subito bene».

CENTROCAMPO – «Ci sono Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Sergio deve arrivare. Ognuno di noi mette qualcosa e lavora per la squadra».

SPAGNA – «Stiamo aspettando qualcuno in più, se ne sono andati alcuni che da tanti anni erano qui ma questo è il calcio».

BILANCIO ANNO SCORSO – «Ho fatto un anno un po’ complicato in tuti gli aspetti, poi mi sono ripreso e alla fine del campionato mi è mancato qualche gol».

30 ANNI – «Mi sento benissimo, non mi sembra di avere 30 anni, mi aspetto che questo sia un buon anno e per tutta la squadra. Non sapevo di avere così tante presenze, guardo solo il campo e a divertirmi».

CAMPO ZANDEGIACOMO – «Siamo in difficoltà, il campo non è di buona qualità, abbiamo paura di infortunarci. Stiamo parlando con i compagni perché abbiamo paura di farci male, il mister è d’accordo con noi perché così è difficile allenarsi. La palla non gira bene».

AMICHEVOLE DI DOMENICA – «Questa partita non c’entra tanto con la stagione, la gamba sta caricando, poi vediamo tra 2-3 settimane a che punto saremo in vista del campionato».