Il difensore della Roma ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a lasciare il calcio

Nelle ultime ore, il difensore della Roma, avversaria della Lazio nel prossimo turno di campionato, Mats Hummels ha condiviso un lungo messaggio sui social, dove ha spiegato quelle che sono le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il calcio giocato al termine della stagione.

IL POST – Terzino destro al Cottbus, giusto? In questo momento sto lottando con le mie emozioni. Ora arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo più di 18 anni e così tante cose che il calcio mi ha dato, concluderò la mia carriera quest’estate. […]. Quando vedo tutto questo, so quanto tutto questo viaggio, tutto questo percorso abbia significato per me. Quanto è stato straordinario poter vivere questa esperienza. Perché ci vuole tanto, solo avere gli allenatori giusti al momento giusto, essere in forma al momento giusto, avere i compagni di squadra giusti al momento giusto. E ho visto così tanti ragazzi, così tanti allenatori, a cui devo molto. Senza di loro, tutta la mia carriera non sarebbe mai decollata o non avrebbe mai raggiunto questo livello.