Ritiro Auronzo: ampio lavoro tattico. Immobile e Radu a mezzo servizio

Giorno sei per il ritiro della Lazio in quel di Auronzo: dopo il riposo mattutino, la squadra si è allenata nel pomeriggio

Dopo la mattina di riposo concessa da mister Sarri, dove si sono allenati soltanto alcuni elementi della rosa, la squadra biancoceleste si è ritrovato questo pomeriggio sul campo dello Zandegiacomo. Notizie positive per Immobile e Radu, che tornano ad allenarsi. Out invece Coulibaly, Adeagbo, Kamenovic e Patric.

La seduta ha preso il via con un riscaldamento meramente atletico, con il gruppo guidato dal professor Losi. Squadra poi divisa in due gruppi in base ai fratini (celesti e rossi) per procedere a un riscaldamento tecnico, con conduzione e passaggi. Nei celesti ci sono Lazzari, Hysaj, Acerbi, Radu (Marinacci); Milinkovic, Marcos Antonio (Bertini), Basic; Felipe Anderson, Cancellieri, Pedro. Tra i rossi Marusic, Casale, Ruggeri, Raul Moro; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto (Kiyine); Romero, Immobile, Zaccagni.

Entrambe le squadre vengono schierate in campo con il 4-3-3, com Akpa Akpro che agisce come terzino destro. Il lavoro si concentra in particolare modo sul pressing alto, riconquista della palla e attacco alla porta. La parte clou della seduta è la partitella a campo ridotto. Radu e Immobile si tolgono il fratino e svolgono differenziato a bordo campo e al loro posto dentro Luka Romero e Marinacci. Grandi protagonisti Zaccagni e Cancellieri. Concludono l’allenamento di oggi le rimesse laterali e un’esercitazione sui tiri in porta, dove a prendersi la scena è Basic.