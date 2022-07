Ritiro Lazio, in campo gli ultimi arrivati: lavoro atletico per Milinkovic e altri cinque

Mezza giornata di riposo concessa in ritiro alla Lazio da Maurizio Sarri, ma gli ultimi arrivati sono in campo per una seduta di lavoro atletico

Dopo l’amichevole di ieri contro l’Auronzo, Maurizio Sarri ha concesso mezza giornata di riposo in ritiro alla sua Lazio. Alcuni biancocelesti, però, sono comunque scesi in campo allo Zandegiacomo per una seduta di lavoro atletico.

Si tratta degli ultimi arrivati ad Auronzo di Cadore Milinkovic-Savic, Casale, Marcos Antonio, Hysaj, Marusic e Acerbi. Ancora lavoro in palestra, invece, per Immobile alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia destra.