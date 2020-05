Ripresa Serie A, un nuovo ostacolo da superare: gli orari

La Serie A riprenderà a riempire le giornate dei tifosi di tutta Italia: prima, però, c’è da superare l’ostacolo degli orari

Lo ha dichiarato il Ministo Spadafora: «È giusto che il calcio riparta». Il campionato, quindi, si concluderà normalmente. Sul campo si ricomincerà a correre il 20 giugno, ma adesso ci sarà da superare lo scoglio della fasce orarie: inizialmente scaglionate tra le 16:30, 18:45 e 21 e poi posticipate alle 17, 19:15 e 21:30.

L’AIC si è opposta alla decisione di iniziare le gare prima delle 18 – come riporta Corrieredellosport.it – per via delle temperature estive. La ripresa della Serie A trova un nuovo ostacolo, ma quel che è certo è che la palla riprenderà a rotolare sui campi d’Italia.