In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato anche del possibile rinnovo. Le sue parole.

RINNOVO – «Rinnovo legato al mercato di gennaio? No, Con il presidente ci siamo visti dopo la partita contro il Bruges, abbiamo parlato con molta tranquillità come dopo il pareggio di Benevento. Sono 16-17 anni che lavoriamo insieme, non c’è mai stato nessun tipo di problema. Abbiamo un rapporto che va al di là del rapporto professionale».