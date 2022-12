Rinnovo de Vrij, l’olandese è pronto ad un altro addio a parametro zero? La situazione

Rinnovo de Vrij, l’olandese può lasciare l’Inter a parametro zero. Su di lui Atletico Madrid, Tottenham e Feyenoord

De Vrij, un altro addio a parametro zero? Il difensore olandese potrebbe separarsi dall’Inter a fine stagione e – come già fatto alla Lazio – trovarsi un’altra squadra a cui accasarsi a parametro zero.

Secondo Voetbal International, sulle sue tracce ci sarebbero Atletico Madrid e Tottenham e, considerato l’infortunio di Trauner, anche il Feyenoord sembrerebbe aver fatto dei sondaggi. Insomma, una storia praticamente già vista per la Lazio…