Rinnovo Basic, in giornata l'incontro con l'agente per blindarlo: la conferma - Lazio News 24

Rinnovo Basi, la Lazio si muove per non rischiare di perdere a parametro zero il centrocampista rivelazione della squadra di Maurizio Sarri

La Lazio accelera sul fronte rinnovi per evitare brutte sorprese a fine stagione. Tra i dossier più delicati sul tavolo della dirigenza biancoceleste c’è quello legato a Toma Basic, centrocampista croato che rischia concretamente di liberarsi a parametro zero al termine dell’annata in corso.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna è in programma un incontro tra la Lazio e l’agente di Basic per discutere il prolungamento del contratto. Un segnale chiaro della volontà del club di blindare uno degli uomini che, da comprimario, si è trasformato in una pedina centrale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

Rinnovo Basic, da fuori lista a uomo chiave per Sarri

Il percorso di Basic in questa stagione è emblematico. Partito inizialmente fuori lista, il centrocampista classe 1996 ha saputo sfruttare ogni occasione concessa, ribaltando le gerarchie e guadagnandosi progressivamente spazio e fiducia.

In un momento di stagione segnato da infortuni e da una rosa non sempre al completo, la duttilità di Toma Basic si è rivelata fondamentale. Non è un caso che oggi la Lazio lo consideri un profilo da cui ripartire anche in prospettiva futura.

Calciomercato Lazio, il rischio parametro zero e la strategia del club

Il nodo principale resta la scadenza contrattuale. Senza un rinnovo, Basic potrebbe accordarsi liberamente con un altro club già nei prossimi mesi, con la Lazio costretta a perdere un patrimonio tecnico senza incassare nulla. Da qui la scelta di anticipare i tempi e avviare subito il confronto con l’entourage del calciatore.

Rinnovo Basic, fiducia reciproca e attesa per gli sviluppi

I segnali che filtrano sono improntati all’ottimismo. Basic si trova bene a Roma e ha percepito la fiducia dell’ambiente, mentre la Lazio riconosce il percorso di crescita del centrocampista. L’incontro con l’agente sarà decisivo per capire margini e tempistiche dell’operazione.

Come sottolineato da Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti importanti. Il calciomercato della Lazio non è fatto solo di entrate e uscite, ma anche di conferme strategiche: blindare Toma Basic potrebbe rivelarsi una delle mosse più intelligenti dell’intera stagione.

