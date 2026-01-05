Maldini Lazio, trattativa avviata con l’Atalanta! La formula dell’operazione: le ultime

Maldini Lazio, la dirigenza biancoceleste non perde tempo! Per il giovane è stata intrapresa la trattativa con la Dea: tutte le novità in merito

La sessione invernale continua a regalare intrecci interessanti e il calciomercato entra in una fase sempre più vivace. In casa Lazio la dirigenza è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo con profili giovani ma già abituati alla Serie A. Nelle ultime ore è emersa una novità significativa che riguarda Daniel Maldini, attualmente di proprietà dell’Atalanta.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira sui suoi canali social, la Lazio avrebbe avviato una trattativa con la Dea per portare il classe 2001 a corte con la formula del prestito con opzione di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Lazio, la formula studiata con l’Atalanta

La struttura dell’operazione è uno degli aspetti più interessanti del dossier Maldini. La Lazio starebbe lavorando su un prestito oneroso, con diritto di acquisto fissato a cifre ancora da definire, ma legato a obiettivi sportivi e presenze. In caso di raggiungimento di determinate condizioni, l’opzione potrebbe diventare obbligo, garantendo così all’Atalanta una cessione definitiva.

Un’operazione che permetterebbe ai biancocelesti di valutare il giocatore nel contesto tattico di Maurizio Sarri, senza un investimento immediato troppo pesante, ma con la possibilità di assicurarsi un talento italiano ancora in fase di maturazione!

Calciomercato Lazio, riflessioni in corso e tempistiche

Al momento la trattativa è in fase di valutazione, con i contatti tra le parti già avviati ma senza accordi definitivi. L’Atalanta riflette sulla formula migliore per valorizzare il proprio giocatore, mentre la Lazio studia l’incastro economico e tecnico per completare l’operazione!

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se si riuscirà a regalare a Sarri un rinforzo di qualità per la seconda parte di stagione. L’asse con la Dea è caldo e l’ipotesi Daniel Maldini resta una pista concreta, pronta a svilupparsi rapidamente se tutte le condizioni dovessero combaciare!

LEGGI ANCHE: Guendouzi si avvicina al Fenerbahce e la situazione di Raspadori: le ultime sul mercato della Lazio