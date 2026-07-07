Asp Lazio, il trequartista aspetta i biancocelesti! Rifiutate varie offerte

Asp Lazio, il trequartista ha rifiutato diverse offerte: una dell’Udinese, altre due provenienti dall’estero. Il punto

Le dinamiche del calciomercato sanno essere imprevedibili, specialmente quando entra in gioco la ferrea volontà di un calciatore. Sotto la lente d’ingrandimento c’è la serrata trattativa che coinvolge il club di Claudio Lotito e il talentuoso trequartista danese Jonathan Asp Jensen, di proprietà del Bayern Monaco. A svelare gli ultimissimi aggiornamenti di questa complessa operazione è Alfredopedulla.com.

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La forte priorità di Asp

Il giovane fantasista della scuderia bavarese ha preso la sua decisione definitiva e non sembra intenzionato a fare passi indietro. Il giocatore continua ad aspettare con enorme pazienza che il club biancoceleste formalizzi l’offerta decisiva che possa finalmente convincere i bavaresi. Il giocatore ha già dato una priorità assoluta e totale alla maglia biancoceleste, bloccando di fatto ogni potenziale mossa alternativa.

Il no deciso di Asp all’Udinese e alle sirene estere

La determinazione del ragazzo sta complicando i piani delle rivali. Tra le società italiane fortemente interessate al talento del Bayern Monaco c’è soprattutto l‘Udinese, che ha provato il blitz mettendo sul piatto una proposta concreta da 5 milioni di euro. Oltre ai friulani, sul tavolo del classe 2006 ci sarebbero ben due opzioni opzioni calde provenienti dall’estero. Ma la risposta di Asp è stata un muro invalicabile: l’obiettivo resta solo Roma.

Ore decisive per l’offerta della Lazio al Bayern p

Ora la palla passa interamente al direttore sportivo Angelo Fabiani. Per non rischiare di tirare troppo la corda e logorare la pazienza del Bayern, il club capitolino deve presentare la proposta economica vincente. La volontà di Asp è uno scudo formidabile, ma per sbloccare la fumata bianca serve l’affondo definitivo. In merito Matteo Moretto ha dato ulteriori aggiornamenti: i tedeschi hanno rifiutato l’offerta, sono alla ricerca di un trasferimento a titolo definitivo. Nelle prossime ore è previsto un contatto diretto Lotito-Bayern per provare a sbloccare la situazione. Pertanto il club biancoceleste farà un ultimo tentativo, forte della volontà del ragazzo, ma nel frattempo il Dépor rimane sempre alla finestra.