Nazionali Lazio, il Suriname sta intensificando i contatti con Tijjani Noslin e Danilho Doekhi a sposare il progetto in vista dei Mondiali 2030

Possibile svolta internazionale all’orizzonte per due elementi chiave della Lazio. Tijjani Noslin e Danilho Doekhi potrebbero infatti cambiare rappresentativa nazionale nel prossimo futuro, lasciando la possibilità di vestire l’arancione dell’Olanda per sposare l’ambizioso progetto tecnico del Suriname. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese Het Parool, la Federazione calcistica surinamese sta intensificando i contatti per convincere diversi calciatori dotati di doppio passaporto a rispondere alla convocazione, e proprio l’attaccante e il difensore figurano in cima alla lista dei desideri del commissario tecnico Henk Fraser.

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Lazio, il piano del Suriname per convincere Noslin e Doekhi

Entrambi nati nei Paesi Bassi ma legati profondamente al Suriname dalle proprie origini familiari, Noslin e Doekhi rappresentano due profili di altissimo spessore tecnico ed esperienza internazionale, ideali per innalzare sensibilmente il livello competitivo della selezione sudamericana.

L’obiettivo dichiarato dello staff federale è costruire un gruppo solido e ricco di talento attingendo al vasto bacino di giocatori cresciuti nei campionati europei, offrendo loro un ruolo da assoluti protagonisti sul palcoscenico mondiale.

Le parole di Fraser sul futuro di Noslin e Doekhi

A confermare la volontà di puntare con decisione su questi rinforzi è stato lo stesso commissario tecnico Henk Fraser, intervenuto alla vigilia della sfida contro l’Eswatini per tracciare le linee guida del nuovo ciclo tecnico: «Il nostro sguardo è rivolto sia agli impegni immediati sia a un orizzonte più ampio, con l’obiettivo puntato verso i Mondiali del 2030».

Il selezionatore ha poi ribadito la necessità di coinvolgere emotivamente i talenti sparsi in Europa, tra cui appunto Noslin e Doekhi: «È fondamentale far capire sia ai giovani cresciuti in Suriname sia ai ragazzi di origine surinamese che vivono nei Paesi Bassi quanto sia straordinario ed emozionante indossare la maglia di questa nazionale».

Cosa cambia per la Lazio con la possibile chiamata di Noslin e Doekhi

In casa Lazio si osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione. Un eventuale sì definitivo dei due giocatori alla chiamata di Fraser comporterebbe infatti, durante le prossime pause per le nazionali, trasferte intercontinentali ben più lunghe e impegnative rispetto agli spostamenti europei. Resta ora da capire quale sarà la decisione dei due calciatori biancocelesti di fronte al corteggiamento sempre più insistente del Suriname.