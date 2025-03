Repice: «Tudor alla Juve? Con la Lazio è andato molto bene»

Il noto radiocronista RAI ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha affrontato diversi temi, tra i quali, anche quello legato a Igor Tudor

Francesco Repice ha rilasciato un’ampia intervista ai microfoni di Internews24.com, dove ha analizzato diversi temi. Tra gli argomenti discussi, il noto radiocronista ha fatto il punto anche dell’arrivo di Tudor sulla panchina della Juve, facendo della analogie di quanto fatto alla Lazio nel finale della passata stagione.

IL COMMENTO – «Io non so se Tudor sarà l’uomo giusto, ma so che l’anno scorso alla Lazio ha chiuso molto bene. Poi ha preteso delle cose ed è andato in conflitto con la società, ma il suo apporto al campionato biancoceleste è stato positivo, chiudendo molto bene. Poi sul progetto di Thiago Motta, non so perché non sia andato, ma penso fosse sbagliato il presupposto. Se si cambia società, allenatore, giocatori, dirigenti, non si può pretendere di vincere al primo anno. Per me la Juventus stava facendo il suo, tolta l’eliminazione in Champions con il Psv e con l’Empoli in Coppa Italia, ma in campionato stava facendo quello che avrebbe dovuto fare, ossia lottare per un posto in Europa. Poi sia Giuntoli, sia Motta, errori ne hanno fatti, ma il problema sta nell’aspettarsi tanto dopo tutto questo cambiamento. C’è solo un’eccezione a questa regola, si chiama Antonio Conte, che però è soltanto uno e non ne esistono altri.»

