Lazio, Repice: «Derby? Difficile fare un pronostico. La sconfitta contro il Bodo non influirà...»

Il noto radiocronista ha commentato quella che sarà la sfida di domenica in programma tra la Lazio e la Roma allo stadio Olimpico

Francesco Repice ha analizzato la sfida di domenica tra Lazio e Roma ai microfoni di Cronache Laziali, in onda su Radio Roma Sound. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – È veramente difficile capire che partita potrà essere domenica, non mi avventuro mai in queste cose perché poi succede sempre l’esatto contrario. Sono partite che hanno qualcosa di diverso, dove certi valori e inferiorità vengono azzerate. Si parte da 0-0 in tutti i sensi. Non credo influirà la sconfitta della Lazio in Coppa, è una questione a parte. La differenza rispetto al derby d’andata è che diventa importante per la classifica, gli strascichi avranno una grande influenza sul resto del campionato.