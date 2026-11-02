Lazio Cagliari, Isaksen e Pinamonti ribaltano i rossoblù! I voti dei quotidiani sportivi – Lazio News 24

Lazio Cagliari, Isaksen e Pinamonti hanno risposto al vantaggio iniziale di Nzola ribaltando il risultato per il 2-1. I voti dei quotidiani sportivi

La Lazio vince e convince imponendosi allo stadio Olimpico contro il Cagliari nella 10a giornata di Serie A. La formazione di Gattuso ha ribaltato i sardi andati in vantaggio con Nzola, ma Isaksen prima e Pinamonti dopo hanno cambiato le carte in tavola per il 2-1 finale. Prestazione che i quotidiani sportivi giudicano così:

GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 6; Floriani 6, Sutalo5,5, Provstgaard 6 (75′ Leite 6), Tavares 5 (55′ Pedraza 6); Frattesi 5,5 (55′ Dele-Bashiru 7), Belahyane 5 (81′ Cataldi sv), Taylor 7; Isaksen 8, Noslin 6,5, Zaccagni 6 (55′ Pinamonti 7). Allenatore: Gennaro Gattuso 7

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 6; Floriani 6,5, Sutalo 6, Provstgaard 6 (75′ Leite 6,5), Tavares 6 (55′ Pedraza 7); Frattesi 5,5 (55′ Dele-Bashiru 7), Belahyane 6 (81′ Cataldi sv), Taylor 8; Isaksen 8, Noslin 7, Zaccagni 6,5 (55′ Pinamonti 7,5). Allenatore: Gennaro Gattuso 8

TUTTOSPORT: Mandas 6; Floriani 6,5, Sutalo 6,5, Provstgaard 6 (75′ Leite sv), Tavares 5,5 (55′ Pedraza 6,5); Frattesi 5,5 (55′ Dele-Bashiru 6,5), Belahyane 5,5 (81′ Cataldi sv), Taylor 7; Isaksen 7,5, Noslin 6,5, Zaccagni 5,5 (55′ Pinamonti 7). Allenatore: Gennaro Gattuso 7,5

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