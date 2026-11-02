Lazio, grande carattere e grinta! L’artefice di questa rinascita è Gattuso – Lazio News 24

Lazio, grande carattere e grinta ieri all’Olimpico contro il Cagliari nella 10a giornata di Serie A! L’artefice di questa rinascita è targata Gennaro Gattuso

Il rendimento attuale della Lazio porta inevitabilmente i tratti distintivi del meticoloso lavoro quotidiano svolto da Gennaro Gattuso. Sotto la guida del tecnico, l’intero gruppo squadra ha mostrato una straordinaria metamorfosi caratteriale e tattica, ritrovando quella compattezza e quella fame di vittorie che sembravano smarrite. La mano dell’allenatore si vede soprattutto nella straordinaria partecipazione di ogni singolo elemento della rosa: anche chi parte spesso dalla panchina o trova meno spazio riesce puntualmente a farsi trovare pronto, dimostrandosi pienamente all’altezza della situazione e capace di incidere in modo determinante sull’andamento delle partite. Una gestione del gruppo moderna ed efficace che sta facendo sognare i tifosi biancocelesti.

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La vittoria in rimonta sul Cagliari firmata da Gattuso

La consacrazione del grande momento vissuto dalla squadra si è vista nitidamente nell’ultima ed entusiasmante sfida di campionato contro il Cagliari. Sotto di un gol, la formazione capitolina è riuscita a ribaltare completamente il risultato grazie alle mosse azzeccate dalla panchina da parte di Gattuso. L’ingresso in campo di Isaksen e l’fiuto sottoporta di Pinamonti si sono rivelati le chiavi di volta tattiche per superare l’ostacolo rossoblù, fissando il punteggio sul definitivo 2-1. Un successo di carattere che certifica la bontà delle letture a partita in corso del mister, abile a leggere i momenti del match e a ridisegnare l’assetto offensivo con lucidità e coraggio.

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I voti e le pagelle dei quotidiani per Gattuso

L’eccellente lavoro svolto dall’allenatore calabrese non è ovviamente passato inosservato agli occhi degli addetti ai lavori e dei principali organi di stampa sportiva nazionale. All’indomani dell’ennesima prova convincente, i quotidiani sportivi hanno tributato grandi elogi a Gattuso, premiandone la visione e la gestione con voti altissimi. Nello specifico, il Corriere dello Sport ha assegnato un meritato 8 in pagella al tecnico, evidenziandone la leadership e la capacità di incidere. Sulla stessa lunghezza d’onda si sono posizionati La Gazzetta dello Sport, che ha optato per un solido 7, e Tuttosport, che ha scelto un lusinghiero 7.5. Riconoscimenti unanimi che confermano come la squadra abbia sposato in pieno la filosofia del proprio allenatore.