Rebus Lazio: torna Hysaj, ma il futuro è un bivio tra mercato e lista Serie A - Lazio News 24

Rebus Lazio, resta da definire il futuro del terzino albanese tornato nel frattempo a disposizione di Maurizio Sarri. I dettagli

Il calciomercato invernale non è fatto solo di grandi colpi in entrata, ma anche di sottili equilibri burocratici e ritorni inaspettati. In casa Lazio, la riapertura delle liste per la Serie A ha portato con sé una novità significativa: il reintegro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, che era stato escluso il mese scorso per permettere il rientro di Dele-Bashiru , è tornato ufficialmente a disposizione di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il difensore si è rivisto in panchina già nella sfida contro il Napoli, complice la possibilità di effettuare cambi illimitati in lista finché la sessione di mercato resterà aperta.

La strategia della Lazio per Hysaj

La situazione di Elseid Hysaj è però tutt’altro che definita. Sebbene oggi occupi formalmente il posto lasciato libero da Castellanos, la società biancoceleste sta valutando ogni opzione possibile. L’obiettivo primario di Claudio Lotito e del DS Fabiani sarebbe quello di trovare una sistemazione immediata per il calciatore. Infatti il club biancoceleste vorrebbe salutare il giocatore già a gennaio per due motivi fondamentali: incassare un piccolo indennizzo dal cartellino ed evitare di dover corrispondere l’oneroso stipendio fino alla naturale scadenza del contratto, fissata per giugno 2026.

Elseid Hysaj: tra scadenza di contratto e mercato difficile

Tuttavia, la strada della cessione presenta ostacoli non indifferenti. Non è semplice trovare club disposti a investire subito su Elseid Hysaj, che compirà 32 anni il prossimo 2 febbraio, sapendo che tra pochi mesi si libererà a parametro zero. La sua esperienza e la conoscenza dei meccanismi tattici di Maurizio Sarri restano punti a suo favore, ma l’età e i costi dell’operazione frenano le potenziali pretendenti. Nonostante i sondaggi, nessuna offerta ufficiale è ancora approdata a Formello, lasciando il giocatore in un limbo tecnico che si risolverà solo nelle ultime ore di questa finestra invernale.

Il possibile rilancio di Elseid Hysaj nei piani di Sarri

Paradossalmente, l’emergenza potrebbe trasformarsi in opportunità. Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile partenza eccellente sulla fascia, quella di Nuno Tavares. Se il portoghese dovesse lasciare la Capitale, il reintegro definitivo del giocatore diventerebbe quasi una scelta obbligata. Il terzino diventerebbe una risorsa preziosa per gestire le rotazioni difensive nei prossimi mesi, garantendo affidabilità e copertura in un reparto che non può permettersi di restare numericamente scoperto. Resta da capire se, al termine del mercato, la Lazio deciderà di confermarlo in lista per il girone di ritorno o se tenterà un addio last-minute.

LEGGI ANCHE: Futuro Guendouzi, è folta la concorrenza per il giocatore! Sarà addio a gennaio? Le ultime