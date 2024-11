Ravezzani a Juventusnews24: «Italia? Siamo meno peggio di quanto sembrava, ma...»

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: le sue parole sulla nazionale

Fabio Ravezzani ha parlato in esclusiva su Juventusnews24.com: di seguito le sue parole sulla nazionale di Spalletti.

Infine sulla Nazionale. L’Italia di Spalletti può essere protagonista già al Mondiale 2026? Sempre in caso di qualificazione…

«Sullo Nazionale non sono così ottimista. Abbiamo scoperto di avere un centravanti buono, che è Retegui. Non è un fuoriclasse, però un centravanti affidabile. Abbiamo anche un buon centrocampo. Manchiamo un po’ forse sulla fascia destra, in difesa e in generale il reparto difensivo non è straordinario. Siamo meno peggio di quello che ci era sembrato qualche mese fa, questo sì. Facciamocelo bastare in attesa che sbocci qualche vero talento».

L’INTERVISTA A FABIO RAVEZZANI IN ESCLUSIVA SU JUVENTUSNEWS24.COM