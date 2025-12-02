Ravezzani non ci sta: «C’è un grave problema che attanaglia il calcio italiano, ecco quale»

Milan-Lazio, Ravezzani sul caso Pavlovic: critiche durissime al VAR di Di Paolo, ecco che cosa ha dichiarato

Il finale di Milan-Lazio continua a far discutere per l’episodio arbitrale che ha visto protagonista il VAR. Il richiamo di Di Paolo e la decisione di Collu su Pavlovic hanno acceso polemiche e alimentato un dibattito che non si placa tra media e addetti ai lavori.

Tra le voci più critiche si è levata quella di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che sul proprio canale YouTube ha espresso un giudizio netto. Il giornalista ha puntato il dito non tanto contro l’arbitro di campo, quanto contro la gestione “da poltrona” dei varisti.

Secondo Ravezzani, il vero problema risiede nell’eccesso di interpretazione che finisce per scavalcare la logica del campo, trasformando il VAR da strumento di supporto a elemento di confusione e tensione.

IL PROBLEMA DEL VAR – «C’è un grave problema che attanaglia il calcio italiano in generale ed è quello dell’interpretazione del regolamento da parte ormai più dei varisti che degli arbitri. Mi spiego meglio, se per un arbitro c’è sempre un po’ di dubbio di possibilità di interpretare diversamente un’azione nella concitazione dell’azione stessa, nella difficoltà che hanno ovviamente i direttori di gara nel trovarsi non nella posizione ideale, nel valutare serenamente sotto stress, sotto sforzo fisico, invece il varista sta in una poltrona e dovrebbe garantire l’uniformità delle interpretazioni».

L’EPISODIO PAVLOVIC – «Quello che abbiamo visto nella partita tra Milan e Lazio è un qualcosa che a me è sembrato cervellotico e cioè il tentativo di assegnare un rigore alla Lazio, sia chiaro non per favore alla Lazio ma in perfetta buona fede da parte del varista Di Paolo, che oltrepassa la decisione dell’arbitro e lo chiama a rivedere l’azione, per fallo di mano che è sembrato assolutamente cervellotico poter pensare che fosse calcio di rigore. La deviazione di Pavlovic è talmente involontaria, sia perché chi salta, Romagnoli, colpisce di testa e schiaccia il pallone verso di lui e a distanza ravvicinata, sia perché Pavlovic è addirittura con le spalle rivolte alla palla, non solo con le spalle rivolte alla palla, ma impegnato in una specie di lotta greco-romana con l’attaccante della Lazio che sta marcando, per cui non può minimamente immaginare che il pallone gli stia finendo addosso».

