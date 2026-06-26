Liberali infiamma il mercato: la Lazio sfida la concorrenza, Fabiani chiamato allo sprint

Mattia Liberali è un talento conteso da diverse squadre del campionato di Serie A: la Lazio osserva con grande attenzione il classe 2007

Il nome di Mattia Liberali si sta prendendo una posizione sempre più centrale nelle dinamiche del mercato italiano. Il giovane talento classe 2007, oggi al Catanzaro, è finito nel mirino di diversi club di Serie A, attratti dalla possibilità di assicurarsi un profilo giovane, tecnico e con margini di crescita importanti. La situazione è chiara: Liberali può lasciare il club calabrese attraverso il pagamento della clausola da 6 milioni di euro, una cifra che rende il suo cartellino particolarmente interessante per molte società.

Tra le squadre che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda ci sono Como, Sassuolo, Lazio, Bologna, Fiorentina e Torino. Una concorrenza ampia, che conferma quanto il giocatore sia considerato uno dei profili più intriganti della sua generazione.

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Liberali, la Lazio deve accelerare: Fabiani davanti a una scelta

In casa Lazio, il dossier Mattia Liberali può diventare rapidamente un tema caldo. Il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrà valutare tempi, costi e margini dell’operazione, consapevole che l’attesa potrebbe favorire l’inserimento definitivo di altre società. Il club biancoceleste cerca profili capaci di unire prospettiva e qualità immediata, e l’ex talento del Milan rientra perfettamente in questa categoria.

La clausola da 6 milioni di euro rappresenta un punto fermo della trattativa: chi vorrà affondare il colpo dovrà muoversi con decisione. Per questo motivo la Lazio non può permettersi di restare troppo a lungo in una fase di semplice osservazione. Convincere Liberali a sposare il progetto biancoceleste potrebbe essere il passaggio decisivo.

Liberali, Juventus e Napoli alla finestra: cresce il rischio asta

A rendere il quadro ancora più delicato c’è anche l’interesse delle big. Juventus e Napoli hanno chiesto informazioni su Mattia Liberali e, pur restando per ora alla finestra, potrebbero decidere di entrare in scena qualora si creassero le condizioni giuste. La loro presenza, anche solo esplorativa, aumenta inevitabilmente la pressione sulle altre pretendenti – segnala Nicolò Schira.

Il talento nato nel 2007 piace perché rappresenta un investimento sul futuro, ma anche un possibile colpo strategico per anticipare la concorrenza. La Lazio, in questo senso, dovrà capire se trasformare l’interesse in un’azione concreta. Il tempo, però, rischia di diventare un fattore decisivo: più la corsa si allarga, più sarà complicato trovare una corsia preferenziale.

Per Angelo Fabiani si apre dunque una fase importante. Il profilo di Mattia Liberali intriga, la clausola è nota e la concorrenza non manca. Ora servirà capire se la Lazio vorrà davvero affondare il colpo.

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