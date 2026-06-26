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Lazio, nuovo comunicato dei tifosi: «La libertà non è elargizione: è una conquista!»
Lazio, i tifosi non ci stanno e pubblicano un nuovo comunicato inerente una manifestazione di dissenso! Cosa filtra
«LIBERTÀ!!! La libertà non è elargizione: è una conquista!» esordisce così il comunicato diffuso dal tifo organizzato della Lazio. La nota anticipa l’evento previsto per giovedì 2 luglio alle ore 17:30, definito come la più grande manifestazione di dissenso nella storia delle tifoserie italiane! I sostenitori biancocelesti intendono far sentire la propria voce contro le decisioni societarie, rivendicando diritti e attenzione verso la squadra. L’iniziativa segna un momento storico nel rapporto tra club e tifoseria, con l’obiettivo di portare visibilità alle richieste dei sostenitori della Lazio. Vi riportiamo di seguito il tutto:
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