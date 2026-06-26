Asp Jensen promesso sposo della Lazio! C’è l’accordo sulla cifra con il Bayern

Jonathan Asp Jensen può diventare il primo colpo in entrata dell’estate della Lazio: Gattuso prepara il talento danese per la Serie A

La Lazio continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti e il nome di Jonathan Asp Jensen è sempre più caldo in ottica biancoceleste. Il centrocampista danese classe 2006 è considerato un profilo di grande prospettiva, ma anche un giocatore già pronto per iniziare un percorso graduale nel calcio italiano. C’è fiducia sulla possibilità di chiudere l’operazione senza particolari intoppi.

Un aspetto importante riguarda i rapporti tra le parti. Jonathan Asp Jensen è seguito dalla stessa agenzia di Provstgaard e Isaksen, una connessione che può facilitare il lavoro del club di Claudio Lotito, forte di un canale aperto e consolidato con l’entourage del giocatore. Il gradimento del centrocampista rappresenta un altro elemento favorevole, perché il talento danese avrebbe già manifestato apertura verso la destinazione italiana.

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Asp Jensen, intesa con il Bayern Monaco: cifre e formula

La trattativa con il Bayern Monaco sembra poggiare su basi solide. La Lazio avrebbe già impostato un discorso concreto con il club tedesco, con una valutazione intorno ai 4 milioni di euro. Nell’operazione dovrebbe essere inserita anche una percentuale sulla futura rivendita, dettaglio che consentirebbe al Bayern Monaco di mantenere un interesse economico sulla crescita del calciatore.

Per la società biancoceleste si tratterebbe di un investimento mirato: contenuto nei costi, ma potenzialmente molto interessante in prospettiva. Jonathan Asp Jensen arriva da un percorso di crescita importante e la stagione vissuta con il Grasshopper ha confermato le sue qualità. Le 40 presenze e le 8 reti raccolte nell’ultima annata raccontano un centrocampista capace di incidere anche in zona offensiva, non solo nella gestione del pallone.

Jonathan Asp Jensen, Gattuso lo vede nel suo 4-2-3-1

Il profilo di Jonathan Asp Jensen piace anche per la sua adattabilità tattica. Gennaro Gattuso potrebbe inserirlo progressivamente nel suo 4-2-3-1, senza forzare subito tempi e responsabilità. Il classe 2006 avrebbe così la possibilità di conoscere la Serie A, aumentare intensità e ritmo, e allo stesso tempo lavorare quotidianamente dentro un contesto tecnico competitivo.

La Lazio guarda quindi al presente, ma soprattutto al futuro. Jonathan Asp Jensen rappresenta una scelta coerente con l’idea di ringiovanire la rosa e aggiungere qualità tra centrocampo e trequarti. La fiducia per la chiusura resta alta, anche perché tutti gli elementi principali sembrano andare nella stessa direzione: il sì del giocatore, i buoni rapporti con l’agenzia e una base d’intesa con il Bayern Monaco.

Ora manca solo l’accelerata definitiva. Se l’operazione dovesse andare in porto, Gattuso avrebbe a disposizione un talento da modellare con pazienza, mentre la Lazio metterebbe le mani su uno dei giovani più interessanti del panorama danese.