Lotito Reggina, fumata bianca per il closing: ora la scelta di tecnico e Direttore sportivo

Lotito Reggina, firme e closing con il patron della Lazio: si passa subito alla scelta di mister e Ds

Il calcio calabrese si prepara a vivere una svolta epocale. Dopo settimane di trattative serrate e attese che hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi, il passaggio di proprietà della Reggina è ormai giunto al traguardo finale. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il patron della Lazio, Claudio Lotito, si appresta a definire il closing per l’acquisizione del club amaranto. L’operazione, che si aggira intorno a 1,5 milioni di euro, segna l’inizio di una strategia ambiziosa finalizzata a riportare la squadra nel calcio professionistico in tempi rapidi. Il progetto sportivo prevede un impegno economico corposo, con un investimento stimato tra i 2,5 e i 3 milioni di euro dedicato esclusivamente alla costruzione di una rosa in grado di dominare il campionato e centrare immediatamente la promozione in Serie C.

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La nuova struttura societaria tra Enrico Lotito e l’assetto operativo

L’acquisizione non si limiterà a un semplice cambio di timone, ma comporterà una revisione totale dell’organigramma. Secondo le indiscrezioni raccolte, Claudio Lotito dovrebbe acquisire la società attraverso un ente a lui riconducibile, diversificando il percorso rispetto a quanto visto in passato con altre esperienze calcistiche. Una figura centrale del nuovo progetto sarà Enrico Lotito, destinato a ricoprire un ruolo di vertice, potenzialmente quello di presidente, consolidando così l’impegno familiare nella gestione del club. Sul fronte operativo, si lavora freneticamente per definire il comparto tecnico: il nome di Carlo Susini è tra i profili più accreditati per la direzione sportiva, sebbene restino al vaglio anche altre opzioni per garantire competenza e conoscenza della categoria.

L’incognita panchina: Torrisi e il futuro tecnico

Oltre alla dirigenza, il primo vero nodo da sciogliere riguarda la guida tecnica della squadra. L’attuale allenatore, Torrisi, si trova in una situazione contrattuale di incertezza, con un rinnovo fino al 2027 che, al momento, non risulta formalizzato. La nuova proprietà, una volta insediata ufficialmente, dovrà decidere se dare continuità al lavoro svolto o avviare un nuovo corso tecnico affidando il compito al futuro Direttore sportivo. Con il tempo che scorre veloce verso l’inizio della prossima stagione, il neo amministratore o il futuro presidente avranno la responsabilità di ridare slancio a una piazza storica, capace di trascinare migliaia di tifosi e pronta a voltare definitivamente pagina dopo le recenti amarezze. La firma nello studio notarile capitolino sarà solo il primo passo di una sfida che punta a restituire alla Reggina il palcoscenico che merita.