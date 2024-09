Raul Moro, che SOPRESA! L’ex Lazio CONVINCE anche la sua Nazionale: cos’è successo

Raul Moro, ceduto dalla Lazio nell’estate 2023 al Valladolid, sorprende tutti e conquista la convocazione in Nazionale

Dopo un’ottima stagione con il Valladolid in Segunda Divisiòn, il club spagnolo ha deciso di riscattare Raul Moro che dunque non è rientrato alla Lazio. Lo spagnolo è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, segnando anche il gol del decisivo 1-0 della sua squadra sull’Espanyol.

Sorprendendo tutti, la Spagna U21 ha attenzionato l’attaccante e deciso di richiamarlo per i prossimi impegni contro i pari età della Scozia e dell’Ungheria. Inoltre, Raul Moro è tra i candidati per la vittoria del premio di miglior U21 del mese in Liga. L’ex Lazio si appresta a vivere un anno importante per il suo futuro.