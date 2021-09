Raul Moro pronto per Lazio Cagliari: la sua determinazione – FOTO

Raul Moro è pronto a scendere in campo oggi contro il Cagliari: la carica e la determinazione dello spagnolo

Raul Moro potrebbe essere uno dei protagonisti del match di oggi contro il Cagliari, in programma alle ore 18. Lo spagnolo potrebbe essere un’arma in più a partita in corso.

Ed ecco che l’ex Primavera ha mostrato la sua carica e la sua determinazione in una storia apparsa sul suo profilo Instagram. La fame e la voglia di mettersi in mostra di certo sono un qualcosa che non gli mancano.