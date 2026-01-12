Ratkov dopo Verona Lazio: «Orgoglioso di fare il mio esordio! Prima vittoria siglata» – FOTO

Petar Ratkov, giocatore della Lazio, ha esternato la propria felicità sui social in merito all’esordio in biancoceleste! Le sue parole

La Lazio torna da Verona con tre punti pesanti. Al Bentegodi, i biancocelesti hanno superato l’Hellas per 0-1 in una fase di stagione tutt’altro che semplice, segnata da cambiamenti e nuovi innesti. Maurizio Sarri, alle prese con un gruppo in evoluzione, ha dovuto accelerare i tempi inserendo subito i volti nuovi, anche per necessità, dopo appena un allenamento insieme!

Calciomercato Lazio, Sarri lancia i nuovi innesti

Il successo di Verona racconta anche di scelte coraggiose. Sarri ha dato spazio ai rinforzi arrivati in settimana, chiedendo immediato impatto e disponibilità tattica. Una mossa che ha premiato l’atteggiamento della squadra, compatta e concreta, capace di gestire i momenti chiave del match fino al fischio finale.

Calciomercato Lazio, esordio e vittoria per Petar Ratkov

Tra i protagonisti di giornata c’è Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2003, che ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio. Al termine della gara, Ratkov ha condiviso la propria soddisfazione sui social, celebrando il debutto e la vittoria. Un messaggio di entusiasmo e gratitudine pubblicato su Instagram, che testimonia l’impatto emotivo del primo passo in biancoceleste.

Calciomercato Lazio, fiducia per il prosieguo

Il successo di Verona e le risposte dei nuovi innesti rafforzano la fiducia dell’ambiente. La Lazio guarda avanti con ottimismo, consapevole che l’inserimento rapido dei rinforzi può dare slancio a una stagione che ora cerca continuità e risultati! Di seguito il post del calciatore.

