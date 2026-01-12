Hanno Detto
Ratkov dopo Verona Lazio: «Orgoglioso di fare il mio esordio! Prima vittoria siglata» – FOTO
Petar Ratkov, giocatore della Lazio, ha esternato la propria felicità sui social in merito all’esordio in biancoceleste! Le sue parole
La Lazio torna da Verona con tre punti pesanti. Al Bentegodi, i biancocelesti hanno superato l’Hellas per 0-1 in una fase di stagione tutt’altro che semplice, segnata da cambiamenti e nuovi innesti. Maurizio Sarri, alle prese con un gruppo in evoluzione, ha dovuto accelerare i tempi inserendo subito i volti nuovi, anche per necessità, dopo appena un allenamento insieme!
Calciomercato Lazio, Sarri lancia i nuovi innesti
Il successo di Verona racconta anche di scelte coraggiose. Sarri ha dato spazio ai rinforzi arrivati in settimana, chiedendo immediato impatto e disponibilità tattica. Una mossa che ha premiato l’atteggiamento della squadra, compatta e concreta, capace di gestire i momenti chiave del match fino al fischio finale.
Calciomercato Lazio, esordio e vittoria per Petar Ratkov
Tra i protagonisti di giornata c’è Petar Ratkov, attaccante serbo classe 2003, che ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio. Al termine della gara, Ratkov ha condiviso la propria soddisfazione sui social, celebrando il debutto e la vittoria. Un messaggio di entusiasmo e gratitudine pubblicato su Instagram, che testimonia l’impatto emotivo del primo passo in biancoceleste.
Calciomercato Lazio, fiducia per il prosieguo
Il successo di Verona e le risposte dei nuovi innesti rafforzano la fiducia dell’ambiente. La Lazio guarda avanti con ottimismo, consapevole che l’inserimento rapido dei rinforzi può dare slancio a una stagione che ora cerca continuità e risultati! Di seguito il post del calciatore.
LEGGI ANCHE: Mercato Lazio, Pedullà: «Ngonge profilo da seguire, ma ha anche altre richieste!»
News
Rassegna stampa Lazio: prime pagine quotidiani sportivi – 12 gennaio 2026
Rassegna stampa Lazio, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani del 12 gennaio 2026 Le prime pagine di...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 20° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen – VOTI
Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.