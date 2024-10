Rastelli su Castrovilli: «La Lazio è stato l’unico club che ha capito davvero le esigenze di Gaetano»

Rastelli, l’ex allenatore di Gaetano rilascia alcune considerazioni sul neo biancoceleste e si espone con queste parole

Intervenuto ai microfoni del Salotto Cadetto, l’ex allenatore Rastelli ha esaminato ed analizzato la situazione del giocatore della Lazio Castrovilli. Ecco cos ha detto sul biancoceleste

PAROLE – Se fosse dipeso solamente da lui, secondo me, sarebbe voluto rimanere a Firenze. Purtroppo gli infortuni, uno particolarmente grave, lo hanno frenato. Quando si è accorto che la società non voleva più puntare su di lui ha scelto di salutare e successivamente ha colto la palla al balzo firmando con una grande club come la Lazio. Proprio alla Lazio, secondo me, hanno capito bene che tipo di calciatore prendevano. Un calciatore che ha bisogno dei suoi tempi e di allenarsi in un certo modo. Spero che possa tornare quel centrocampista che tutti abbiamo ammirato soprattutto nella prima stagione in A con la Fiorentina