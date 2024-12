Rastelli: «Nazionale? Ora ci sono tanti ragazzi giovani ed interessanti che possono crescere ulteriormente»

Massimo Rastelli ha parlato in esclusiva della Nazionale e del campionato. Ecco le sue considerazioni

Massimo Rastelli ha parlato in esclusiva per CagliariNews24 della Nazionale e non solo.

Nonostante la sconfitta rimediata a San Siro con la Francia, l’Italia di Luciano Spalletti ha intrapreso un percorso positivo. Quali pensa che siano i punti di riferimento di questa Nazionale in termini di singoli?

«Il percorso è positivo ed è quello che tutti ci auguravamo dopo la debacle dell’Europeo, ora ci sono tanti ragazzi giovani ed interessanti che possono crescere ulteriormente facendo maggiore esperienza con la maglia dell’Italia. Ci sono tanti giovani che mi piacciono, da Calafiori a Frattesi, poi vedo che Retegui sta trovando tanta continuità di gol, sta facendo bene anche in campionato. Ora si sta rivendendo anche il Di Lorenzo dell’anno in cui il Napoli vinse lo scudetto. C’è anche Dimarco e tanti ragazzi giovani che anche se non sono di primissimo pelo. Hanno raggiunto l’età della piena maturità, 25-26 anni, sono nel pieno della maturità calcistica. Hanno ancora tanto da dare sotto l’aspetto dell’età ma alle spalle hanno già tanti anni e campionati e questo può essere positivo per gli Azzurri».

