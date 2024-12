Rastelli giudica Napoli-Lazio: «Mi aspetto gli azzurri favoriti ma anche una partita totalmente opposta dalla Coppa Italia»

Rastelli, l’ex tecnico di Cagliari e Avellino giudica la partita del Maradona rilasciando riguardo la medesima queste considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte in relazione alla sfida di ieri di Coppa Italia, ma anche in prossimità della partita di campionato tra Napoli e Lazio, Rastelli rilascia queste dichiarazioni giudicando la partita del Maradona

PAROLE – È evidente che questa difficoltà fosse preventivabile: quando cambi 11 giocatori,molti dei quali hanno avuto scarso minutaggio, è chiaro se si fa fatica. I calciatori che giocano poco hanno una condizione non buona, c’è scarsa conoscenza con i compagni e il ritmo-gara non c’è, a differenza della Lazio in cui i calciatori sono stati alternati maggiormente da Baroni. Conte ha cercato di essere coerente con quello che ha detto al gruppo a inizio stagione, provando anche ad avere indicazioni per il mercato di gennaio. Ha dimostrato che certi giocatori potrebbero non fare più al caso del Napoli per il prosieguo della stagione

Il Napoli ha in questo momento un organico di titolari che può arrivare sino in fondo in campionato, sempre che non ci siano infortuni o cali di condizione da parte di chi ha portato molto in alto la squadra. Per me c’è grande sintonia tra allenatore, squadra e dirigenza. Non penso che ci siano frizioni, in Coppa Italia sono stati premiati alcuni calciatori e qualche indicazione positiva c’è stata, specie dai calciatori che hanno un maggiore minutaggio. Per domenica, in una partita che sarà totalmente diversa, il Napoli è chiaramente favorito per la vittoria, ma la Lazio sta facendo bene e bisogna giocarla fino in fondo