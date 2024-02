Raspadori avvisa la Lazio: «Fino a che la matematica non ci condanna, per la Champions noi ci crediamo»

Raspadori, l’attaccante partenopeo commenta la situazione di classifica del Napoli e avvisa le avversarie per la Champions

Nonostante il pareggio in extremis del Cagliari, che complica i piani Champions del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Raspadori il quale carica l’ambiente lanciando in qualche modo un avviso anche alla Lazio

LOTTA CHAMPIONS – La delusione è tanta, questa era una partita preparata e fatta bene. C’è rabbia per non averla chiusa. Al di là del gol subito alla fine che ci fa arrabbiare, non siamo riusciti a raddoppiare e chiuderla. Corsa Champions? Il margine è ampio, ma finché ci sarà un solo secondo per provarci noi ce la metteremo tutta