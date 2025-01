Ranieri esulta: «E’ una vittoria importante che ci deve abituare ad essere cattivi anche in trasferta come all’Olimpico»

Ranieri, il tecnico giallorosso analizza a caldo la partita vinta a Udine che chiude un cerchio riguardo il tabu trasferta

Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla sua Roma contro l’Udinese, Ranieri ha esternato le sue sensazioni a caldo rilasciando a riguardo queste parole

ABITUDINE IN TRASFERTA – Questa vittoria ci permette di avere più stimoli e forza anche in trasferta, non solo con l’Olimpico che ci carica. La volontà e la determinazione che mi era piaciuta in Olanda l’ho vista anche oggi. Dobbiamo essere senza sentimenti, in casa o fuori casa