Ranieri a DAZN: «La Lazio ha fatto qualcosa in più rispetto a noi. Avrei voluto chiudere con una vittoria»

L’allenatore della Roma ha commentato il pareggio maturato contro la Lazio al termine della gara dell’Olimpico

Claudio Ranieri ha commentato il derby tra Lazio e Roma ai microfoni di DAZN.

SULLA PARTITA – C’è stata troppa prudenza, tornavamo sempre dietro e questo non mi piace. Le ali le avevo messe apposta, ma ritornavamo sempre dai nostri difensori, però va bene così. Credo che alla fine è stato un derby nervoso, la Lazio ha fatto qualcosa in più, noi meno, però mi prendo questo pareggio.

SU SOULE‘ – Lui se parte dall’esterno può prendere la Roma per le mani, solo che non riuscivamo a servirlo come facevamo tempo fa. Arrivavamo sempre in ritardo e davamo alla Lazio l’opportunità di raddoppiarlo, nel secondo tempo è stato più ficcante. Il futuro è suo perchè ha tutto per esplodere.

SU DYBALA E SHOMURODOV – Lui è un leader anche nello spogliatoio. Io lo so che con due punti siamo più verticali, ma non ho molte alternative a gara in corso e se devo riprendere una partita come faccio? Eldor quando entra è determinante e può darmi quel qualcosa in più.

ULTIMO DERBY – Quando sei in campo non pensi all’imbattibilità, quello che vivo me lo tengo per me. Da tifoso romanista è una cosa bellissima, avrei voluto chiudere con una vittoria, ma questo è lo sport e bisogna saperlo accettare.

SULLO STADIO –Sarà la cosa che mi mancherà di più, vedere lo stadio Olimpico pieno.