Hanno Detto

Rambaudi: «C’è poca qualità della Lazio! L’obiettivo è la Coppa Italia. Sarri? Dico questo»

1 ora ago

Rambaudi
L’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha analizzato la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro il Como. Le sue parole

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di RadioSei per analizzare l’attuale situazione della Lazio, reduce dal pareggio contro il Lecce nell’ultima giornata di Serie A. Diversi i temi trattati dall’ex giocatore biancoceleste:

COPPA ITALIA – «Si parla di una Lazio leggera, c’è molto poco dal punto di vista della qualità. Servono gli obiettivi: siamo salvi è chiaro, ora il focus è sulla Coppa Italia, il campionato deve essere una palestra per quel cammino».

SARRI «Poi c’è il punto di non ritorno, le dichiarazioni del tecnico che sono gravi ma giuste. Se ci fosse un presidente con le idee chiare e con ambizioni, lo manderebbe via. (…) Tenere Sarri significa non spendere soldi, quindi vorrà farlo dimettere, e poi nei confronti dei tifosi sarebbe ancora più impopolare come scelta quella di mandarlo via».

MALDINI «Credo verrà utilizzato da prima punta, ma può anche darsi che possa essere l’alternativa a Zaccagni».

ROMAGNOLI «Dilettantismo. (…) Con lui andava presa una decisione e poi portata avanti, senza tutti questi cambi».

