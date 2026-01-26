Rambaudi: «C’è poca qualità della Lazio! L’obiettivo è la Coppa Italia. Sarri? Dico questo»

L’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha analizzato la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro il Como. Le sue parole

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di RadioSei per analizzare l’attuale situazione della Lazio, reduce dal pareggio contro il Lecce nell’ultima giornata di Serie A. Diversi i temi trattati dall’ex giocatore biancoceleste:

COPPA ITALIA – «Si parla di una Lazio leggera, c’è molto poco dal punto di vista della qualità. Servono gli obiettivi: siamo salvi è chiaro, ora il focus è sulla Coppa Italia, il campionato deve essere una palestra per quel cammino».

SARRI – «Poi c’è il punto di non ritorno, le dichiarazioni del tecnico che sono gravi ma giuste. Se ci fosse un presidente con le idee chiare e con ambizioni, lo manderebbe via. (…) Tenere Sarri significa non spendere soldi, quindi vorrà farlo dimettere, e poi nei confronti dei tifosi sarebbe ancora più impopolare come scelta quella di mandarlo via».

MALDINI – «Credo verrà utilizzato da prima punta, ma può anche darsi che possa essere l’alternativa a Zaccagni».

ROMAGNOLI – «Dilettantismo. (…) Con lui andava presa una decisione e poi portata avanti, senza tutti questi cambi».

