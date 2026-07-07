Gila ad un passo dall’ufficialità: accordo trovato dal Milan con la Lazio per il difensore spagnolo

Intesa raggiunta con la Lazio per la cessione di Gila al Milan! Tutti i dettagli sull’addio del centrale spagnolo destinato alla maglia rossonera

Il futuro di Mario Gila è ormai sempre più lontano dalla Lazio. Secondo quanto riportato su X da Fabrizio Romano, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento del difensore spagnolo in rossonero. Un’operazione arrivata alla svolta dopo giorni di contatti, rilanci e trattative tra le parti che si sono conclusi con i 30 milioni tanto richiesti da Lotito.

Il centrale classe ’00 è pronto a diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Rúben Amorim, che potrà così contare su un profilo abituato alla Serie A e reduce da una crescita importante in maglia biancoceleste. L’accordo tra club sarebbe verbale, in attesa degli ultimi passaggi formali prima della chiusura definitiva.

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Decisiva la volontà del giocatore

Un ruolo centrale nella trattativa lo ha avuto anche la volontà di Mario Gila. Il difensore aveva già trovato l’intesa con il Milan sulla base di un contratto di cinque anni e, secondo la ricostruzione di Romano, avrebbe chiesto di lasciare la Lazio per unirsi al progetto rossonero.

Dopo il primo rifiuto di Claudio Lotito, che aveva considerato troppo bassa la proposta iniziale del Milan, le due società avrebbero lavorato per ridurre la distanza economica. La trattativa si è così sbloccata fino all’intesa definitiva, con il club rossonero pronto ad accogliere un nuovo centrale per rinforzare il reparto arretrato.

Nell’operazione avrà un ruolo importante anche il Real Madrid. Il club spagnolo, ex proprietario del cartellino di Gila, mantiene infatti il diritto al 50% della cifra del trasferimento. Un dettaglio che ha inciso anche sulla posizione della Lazio, chiamata a valutare con attenzione la parte economica dell’accordo.

Gila sarà il nuovo centrale per Amorim

Per il Milan, invece, si tratta di un colpo importante in chiave presente e futura. Gila porta fisicità, conoscenza del campionato italiano e margini di crescita ancora significativi. Il suo arrivo permetterebbe ad Amorim di aggiungere un centrale moderno, aggressivo e capace di impostare dal basso.

Ora si attende soltanto il passaggio dall’accordo verbale agli atti formali. La direzione però sembra tracciata: Mario Gila è pronto a lasciare la Lazio e iniziare una nuova avventura con la maglia del Milan.