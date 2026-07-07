Terremoto nel mondo degli arbitri: Orsato sarà il nuovo designatore di Serie A e B!

Grandi novità per la Serie A e per la Lazio, cambia il vertice arbitrale per la prossima stagione! Tutti i dettagli e le info

Novità importante per la prossima stagione di Serie A, e quindi anche per la Lazio. Daniele Orsato, come confermato anche da Calcio e Finanza, è stato nominato nuovo responsabile della Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa dell’AIA nella sede della FIGC a Roma, con la comunicazione affidata a Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’Associazione italiana arbitri.

L’ex direttore di gara della sezione di Schio prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, che si era autosospeso dall’incarico dopo essere finito al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Dopo l’uscita di Rocchi, il ruolo era stato ricoperto ad interim da Dino Tommasi.

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Orsato dalla Serie C alla CAN A-B

Per Orsato si tratta di un incarico di grande responsabilità. Nell’ultima stagione era stato responsabile della CAN di Serie C, mentre ora guiderà la struttura che si occupa degli arbitri impegnati nei due principali campionati professionistici italiani.

La nomina è stata deliberata dal Comitato Nazionale dell’AIA su indicazione del nuovo direttore tecnico Domenico Messina. Al fianco di Orsato lavorerà una commissione composta da Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

Lazio, definiti anche gli altri incarichi AIA

L’AIA ha ufficializzato anche altri ruoli nelle commissioni nazionali. Nicola Giovanni Ayroldi sarà il nuovo responsabile della Commissione arbitri della Serie C, incarico ricoperto nell’ultima stagione proprio da Orsato. Paolo Dondarini, invece, guiderà la Serie D prendendo il posto di Stefano Braschi.

Per la Lazio e per tutte le società di Serie A si apre quindi una nuova fase nei rapporti con il mondo arbitrale. La gestione di Orsato sarà chiamata a raccogliere un’eredità delicata e a guidare la CAN A-B in una stagione che partirà con grande attenzione attorno alle designazioni.