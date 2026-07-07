Dopo la cessione di Gila ora inizia l’assalto a Sergi Dominguez! Le ultime sull’erede dello spagnolo

La Lazio cerca un nuovo sostituto dopo l’addio a Gila: ripresi i contatti con la Dinamo Zagabria per sostituire lo spagnolo destinato al Milan

La Lazio si muove immediatamente per sistemare la difesa dopo l’accordo raggiunto quest’oggi con il Milan per la cessione di Mario Gila. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il club biancoceleste proverà ora a chiudere per Sergi Domínguez, difensore centrale della Dinamo Zagabria.

Il nome del classe 2005 era già stato accostato con forza alla società capitolina nelle scorse settimane, ma la trattativa era rimasta legata anche all’evoluzione del futuro di Gila. Ora, con lo spagnolo sempre più vicino ai rossoneri, la Lazio può accelerare per individuare il sostituto.

Ultimissime Lazio LIVE: il Milan fallisce la prima offerta per Gila e ci prova per Calvani, c’è l’accordo con Dominguez!

Calciomercato Lazio, contatti ripresi per aggiudicarsi Sergi Domínguez

Sempre secondo Di Marzio, i contatti tra le parti sarebbero già ripresi. Un segnale chiaro della volontà biancoceleste di non perdere tempo e di provare a chiudere rapidamente per un profilo considerato adatto al nuovo progetto tecnico.

Domínguez è un difensore giovane, ma già con un percorso interessante alle spalle. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, si è poi trasferito alla Dinamo Zagabria, club con cui ha proseguito il proprio percorso di crescita nel calcio europeo.

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo per il post Gila

La cessione di Mario Gila al Milan apre dunque una nuova fase del mercato biancoceleste. La Lazio deve intervenire in difesa e il nome di Domínguez è tornato concretamente d’attualità.

Al momento non c’è ancora un accordo ufficiale, ma la ripresa dei contatti con la Dinamo Zagabria conferma che la pista è viva. Dopo l’uscita di Gila, la società capitolina proverà a stringere per consegnare un nuovo centrale al proprio allenatore.