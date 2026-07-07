La cessione di Gila sblocca il mercato! Tre colpi in canna: Dominguez, Asp e Piccoli. Il punto

La cessione di Gila consente alla Lazio di raccogliere quel tesoretto necessario per iniziare a piazzare i primi colpi. Il punto sul mercato

Il calciomercato si accende con un’operazione destinata a spostare gli equilibri della Serie A. Mario Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Una trattativa serrata che si chiude con un autentico capolavoro finanziario firmato dal presidente biancoceleste, come rivelato in anteprima da Alfredopedulla.com.

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Il super colpo del Milan con l’acquisto di Gila

Il club rossonero si assicura un rinforzo di assoluto spessore per la difesa, ma l’eroe della trattativa è senza dubbio Claudio Lotito. Il patron laziale è riuscito a ottenere esattamente la cifra che si era prefissato: dopo essere sceso inizialmente sotto i 30 milioni di euro, ha rialzato la posta fino a toccare nuovamente quella quota. Obiettivo centrato: incassare il massimo possibile dalla cessione dello spagnolo.

Come cambia la difesa biancoceleste

Con le casse piene, il club capitolino è pronto a reinvestire immediatamente il tesoretto. Per il dopo Gila, la dirigenza ha già bloccato il sostituto: si tratta di Sergi Dominguez, giovane promessa di proprietà della Dinamo Zagabria, pronto a sbarcare a Roma per raccogliere un’eredità pesante.

Il piano di mercato : assalto a trequarti e attacco

La rivoluzione non si ferma alla difesa. Con i soldi della cessione del centrale, la Lazio punta a chiudere per Asp, talento del Bayern Monaco per la trequarti. In attacco, invece, la prima scelta assoluta è Roberto Piccoli; resta però da trovare l’intesa definitiva con la Fiorentina per regalare ai tifosi il nuovo bomber.