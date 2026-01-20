Hanno Detto
Rambaudi: «Nessuno è escluso da questa figuraccia! Il popolo laziale non merita ciò. Per reagire serve…»
L’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha analizzato la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro il Como. Le sue parole
Roberto Rambaudi è intervenuto per RadioSei per commentare la sconfitta rimediata dalla Lazio allo stadio Olimpico contro il Como nella 21a giornata di Serie A. In merito ha dichiarato:
SCONFITTA – «Nessuno è escluso da questa figuraccia, da questa indegna prestazione. Piattume generale: società in primis, allenatore, squadra, tutto. La squadra è indebolita. Anche se si criticava chi c’era prima, la leadership era diversa. Ora pretendo che ci si rialzi. Bisogna essere razionali nel capire che la Lazio non può fare queste figuracce».
REAZIONE – «Serve lucidità nell’andare avanti. Il popolo laziale non si merita questo. Il Como con il minimo sforzo ha ottenuto il massimo risultato. (…) Servono soluzioni per non affondare; il tutto nella difficoltà estrema, con una società che ragiona da squadra di medio-bassa classifica e non da Lazio».
LEGGI ANCHE: Gila: «Subire gol da subito ha spezzato la gara. La squadra ha sofferto molto: dobbiamo lottare per i tifosi»
News
Leali Lazio, rivoluzione tra i pali! Mandas verso la Premier, scelto il sostituto dal Genoa
Leali Lazio, il club biancoceleste lavora con il Bournemouth alla cessione di Mandas: occhi puntati sul portiere del Genoa. I...
Giudice Sportivo Lazio, deliberate le decisioni dopo il 21° turno! Le novità
Giudice Sportivo Lazio, è stata resa nota la decisione sui biancocelesti al termine del 21° turno di Serie A. Le...
Romagnoli Al-Sadd, è veramente addio nel mese di gennaio? Cosa filtra
Romagnoli Al-Sadd, il difensore della Lazio saluterà definitivamente nel corrente mese? Ecco quanto traspare in merito Il calciomercato Lazio entra...