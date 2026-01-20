Rambaudi: «Nessuno è escluso da questa figuraccia! Il popolo laziale non merita ciò. Per reagire serve…»

L’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha analizzato la sconfitta rimediata dai biancocelesti contro il Como. Le sue parole

Roberto Rambaudi è intervenuto per RadioSei per commentare la sconfitta rimediata dalla Lazio allo stadio Olimpico contro il Como nella 21a giornata di Serie A. In merito ha dichiarato:

SCONFITTA – «Nessuno è escluso da questa figuraccia, da questa indegna prestazione. Piattume generale: società in primis, allenatore, squadra, tutto. La squadra è indebolita. Anche se si criticava chi c’era prima, la leadership era diversa. Ora pretendo che ci si rialzi. Bisogna essere razionali nel capire che la Lazio non può fare queste figuracce».

REAZIONE – «Serve lucidità nell’andare avanti. Il popolo laziale non si merita questo. Il Como con il minimo sforzo ha ottenuto il massimo risultato. (…) Servono soluzioni per non affondare; il tutto nella difficoltà estrema, con una società che ragiona da squadra di medio-bassa classifica e non da Lazio».

