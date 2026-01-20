Gila: «Subire gol da subito ha spezzato la gara. La squadra ha sofferto molto: dobbiamo lottare per i tifosi»

Mario Gila, giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni del club dopo la sconfitta maturata ieri sera. Le sue parole

Lazio Como è stata una serata da dimenticare per il popolo laziale. Una sconfitta pesante e amara ha incassato la squadra di Maurizio Sarri. In seguito, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni:

GARA COMPLICATA – «Prendere gol dopo due minuti è stato difficile, non ce lo aspettavamo. Sapevamo che era una gara difficile, ma subire gol subito ha spezzato la gara. La squadra ha sofferto molto anche nel metodo di gioco dell’avversario, questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere».

FORZA DI VOLONTA’ – «Non puoi perdere la testa, il calcio non aspetta, a Lecce devi vincere al 100%. Non puoi pensare all’emergenza, agli arbitri, agli infortuni. Non possiamo arrenderci, non possiamo permetterci di fermarci, dobbiamo lottare fino alla fine per i tifosi, per il nostro orgoglio, per la squadra. La vittoria a Parma ci ha dato tanta grinta ma poi ci sono gare contro Napoli e contro Como in cui soffriamo tantissimo. Sanno come giocare contro di noi, sanno tenere palla essere pazienti. Non è un fattore di grinta, dobbiamo mettere a posto diverse situazioni che vanno nel profondo».

