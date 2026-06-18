Rambaudi: «Provedel ha dato molto alla Lazio! Mandas e Motta possono farsi concorrenza»

Roberto Rambaudi si è espresso in particolar modo sul tema “portieri” in casa Lazio! Le parole offrono spunti di riflessione

Intervenuto a Radiosei, l’ex della Lazio Roberto Rambaudi ha commentato il futuro della porta biancoceleste dopo l’imminente cessione di Provedel all’Inter. Rambaudi ha analizzato il ruolo di Mandas e Motta, i due portieri che difenderanno i pali della squadra di Gattuso nella prossima stagione, sottolineando come saranno chiamati a competere tra loro per conquistare il posto da titolare. L’ex giocatore ha evidenziato l’importanza della concorrenza interna per alzare il livello e garantire solidità alla difesa, elementi fondamentali per affrontare il campionato con ambizioni chiare. Le considerazioni:

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PROVEDEL – «Provedel ha dato tanto alla Lazio, dimostrandosi un portiere affidabile e di qualità. Ora però il problema non è questo: i cicli finiscono e il suo si è chiuso. La squadra punterà su Mandas e Motta, ma è fondamentale avere una strategia chiara. Stiamo parlando di un giocatore che ha lasciato il segno, soprattutto con Sarri, regalando sicurezza alla difesa e mostrando ottime qualità tecniche, senza dimenticare il suo gol in Champions».

MANDAS E MOTTA – «Mandas e Motta avranno modo di confrontarsi direttamente in allenamento per stabilire chi sarà il titolare. Questa competizione interna può rappresentare un vantaggio per la squadra. Entrambi hanno qualità importanti e devono crescere ulteriormente; secondo me, al momento, Motta parte leggermente favorito».