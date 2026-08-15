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Lazio Mantova si avvicina e Modesto sceglie i convocati per l’Olimpico: tre indisponibili tra i lombardi
Meno di 24 ore a Lazio Mantova e la formazione virgiliana ha diramato l’elenco dei convocati per il debutto in Coppa Italia
La stagione ufficiale della Lazio prenderà il via domenica 16 agosto alle 21.15, quando all’Olimpico arriverà il Mantova per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A poche ore dalla partenza verso Roma, il club lombardo ha comunicato le scelte di Francesco Modesto: saranno 25 i calciatori presenti nella lista per la sfida contro la squadra di Gennaro Gattuso.
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Tre le assenze per Modesto
Il Mantova dovrà fare i conti con alcune defezioni in quanto Vesentini e Radaelli non saranno utilizzabili, mentre Spinaccé partirà ugualmente con il gruppo pur restando indisponibile per la gara.
Modesto potrà comunque contare su diverse soluzioni, soprattutto nel reparto offensivo, dove figurano tra gli altri Gliozzi, Cajazzo, Ruocco e Bragantini.
Il comunicato del Mantova
I CONVOCATI – «Sono 25 i calciatori convocati da Mister Francesco Modesto per Lazio-Mantova. Aggregato al gruppo in partenza per Roma anche Spinaccé che rimane indisponibile al pari di Vesentini e Radaelli. Questa la lista.
PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi
DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa
CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna
ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti».
Tutto pronto per il primo verdetto della stagione
Per il Mantova sarà subito un test di grande difficoltà contro una formazione di Serie A, mentre per la Lazio rappresenterà il primo banco di prova dopo il percorso netto ottenuto nelle amichevoli estive.
All’Olimpico non ci sarà margine per errori: Lazio-Mantova vale già l’accesso al turno successivo della Coppa Italia.
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