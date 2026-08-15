Connect with us

Avversari

Lazio Mantova si avvicina e Modesto sceglie i convocati per l’Olimpico: tre indisponibili tra i lombardi

Published

53 minuti ago

on

By

Tifosi Lazio 2 3

Meno di 24 ore a Lazio Mantova e la formazione virgiliana ha diramato l’elenco dei convocati per il debutto in Coppa Italia

La stagione ufficiale della Lazio prenderà il via domenica 16 agosto alle 21.15, quando all’Olimpico arriverà il Mantova per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. A poche ore dalla partenza verso Roma, il club lombardo ha comunicato le scelte di Francesco Modesto: saranno 25 i calciatori presenti nella lista per la sfida contro la squadra di Gennaro Gattuso.

Ultimissime Lazio LIVE: le prime dichiarazioni di Frattesi! Il sogno per la difesa è Tomori

Tre le assenze per Modesto

Il Mantova dovrà fare i conti con alcune defezioni in quanto Vesentini e Radaelli non saranno utilizzabili, mentre Spinaccé partirà ugualmente con il gruppo pur restando indisponibile per la gara.

Modesto potrà comunque contare su diverse soluzioni, soprattutto nel reparto offensivo, dove figurano tra gli altri Gliozzi, Cajazzo, Ruocco e Bragantini.

Il comunicato del Mantova

I CONVOCATI«Sono 25 i calciatori convocati da Mister Francesco Modesto per Lazio-Mantova. Aggregato al gruppo in partenza per Roma anche Spinaccé che rimane indisponibile al pari di Vesentini e Radaelli. Questa la lista.

PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi

DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa

CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna

ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti».

Tutto pronto per il primo verdetto della stagione

Per il Mantova sarà subito un test di grande difficoltà contro una formazione di Serie A, mentre per la Lazio rappresenterà il primo banco di prova dopo il percorso netto ottenuto nelle amichevoli estive.

All’Olimpico non ci sarà margine per errori: Lazio-Mantova vale già l’accesso al turno successivo della Coppa Italia.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×