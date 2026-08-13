Infermeria Lazio, Gattuso sorride in vista della Coppa Italia: rientrano Cataldi e Isaksen

Infermeria Lazio, Gattuso sorride in vista della sfida di Coppa Italia contro il Mantova: rientrano Cataldi e Isaksen

A Formello si avvicina il primo impegno ufficiale della stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio fa la conta degli indisponibili a pochi giorni dalla sfida dei 32esimi di Coppa Italia, in programma all’Olimpico domenica 16 agosto.

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Infortuni Lazio: segnali positivi per Cataldi e Isaksen

Tra le notizie migliori per il club c’è il ritorno in gruppo di Danilo Cataldi e Gustav Isaksen. I due calciatori vedono finalmente la luce in fondo al tunnel dopo aver superato l’intervento chirurgico necessario per risolvere i problemi di pubalgia. Il loro rientro offre respiro al centrocampo e all’attacco biancoceleste.

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Infortuni Lazio: il caso Tavares e la corsia sinistra

Scenario più complesso per quanto riguarda Nuno Tavares. Il terzino è rientrato dal Portogallo dopo un consulto specialistico per un’infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare tutte e sei le amichevoli pre-campionato. Con il lusitano a mezzo servizio, Alfonso Pedraza ha ormai scalato le gerarchie sulla fascia sinistra, candidandosi a una maglia da titolare.

Infortuni Lazio: gli altri indisponibili ai box

Restano invece ancora ai box Gabriele Artistico e Adrian Przyborek, entrambi fermi a causa di una lieve lesione muscolare al polpaccio. Notizie confortanti arrivano infine da Luca Pellegrini, che ha smaltito completamente i fastidi alla caviglia ed è tornato a disposizione per la preparazione estiva.