Calciomercato Lazio, Frattesi cambia i conti in casa biancoceleste: restano 3-4 milioni per difesa e attacco

Dopo il colpo a centrocampo il budget del calciomercato Lazio si restringe: Fabiani deve lavorare soprattutto con prestiti e cessioni

L’arrivo di Davide Frattesi ha regalato a Gennaro Gattuso il rinforzo desiderato a centrocampo, ma ha anche modificato sensibilmente i margini di manovra della Lazio per il resto del mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i 5 milioni di euro destinati al prestito oneroso del centrocampista hanno assorbito buona parte della liquidità immediatamente disponibile. Dei circa 8-9 milioni inizialmente presenti, ne rimarrebbero ora soltanto 3-4 per completare una rosa alla quale mancano ancora un difensore e un attaccante.

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Il difensore viene prima del centravanti

La situazione obbliga la società capitolina a stabilire una gerarchia nelle prossime operazioni. La priorità è diventata l’acquisto di un nuovo centrale difensivo, ma le disponibilità economiche restringono il campo delle possibilità.

Per questo motivo si allontana, almeno alle condizioni attuali, Ibe Hautekiet: i 5 milioni della clausola rescissoria prevista dallo Standard Liegi risultano difficilmente compatibili con il budget rimasto.

La dirigenza sta quindi privilegiando profili acquistabili attraverso un prestito con diritto di riscatto, evitando formule che prevedano obblighi futuri tra cui figurano Josip Sutalo, dell’Ajax, e Stepan Chaloupek, dello Slavia Praga ma entrambe le piste devono essere approfondite prima di affondare il colpo.

Le cessioni possono riaprire il mercato

Per cambiare lo scenario serviranno nuove entrate economiche. Nelle ultime ore sarebbe tornata a circolare l’ipotesi di un interesse del Milan per Nuno Tavares, mentre Alessio Romagnoli avrebbe avuto un nuovo contatto con l’Al-Sadd.

Un’eventuale cessione importante permetterebbe alla Lazio di aumentare il margine per intervenire sia in difesa sia davanti. Dopo Frattesi, dunque, il mercato della Lazio entra in una fase più complessa: prima le opportunità e soprattutto le cessioni, poi gli ultimi due rinforzi chiesti da Gattuso.