Icardi continua a piacere alla Lazio, il pressing continua ma ancora nessuna offerta per l’argentino

Dopo Frattesi, la Lazio vuole completare il mercato con un nuovo centravanti ed il nome in pole rimane quello di Icardi

La Lazio non ha ancora chiuso il capitolo relativo al nuovo numero nove. Dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Davide Frattesi, la dirigenza sta concentrando le proprie energie sull’attaccante da consegnare a Gennaro Gattuso.

e strade principali, al momento, portano ad Andrea Pinamonti e Mauro Icardi, due profili molto differenti ma entrambi tenuti in considerazione a Formello. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, proprio la pista che conduce all’argentino continua a essere coltivata con insistenza.

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La Lazio non molla il sogno Icardi

I contatti per Icardi sarebbero praticamente quotidiani in quanto il club biancoceleste conosce bene la posizione dell’ex Inter, che prima di prendere una decisione definitiva vorrebbe verificare la possibilità di approdare in una destinazione considerata prioritaria.

Questo, però, non avrebbe spinto la Lazio a ritirarsi dalla corsa. L’operazione resta complicata, ma non viene considerata fuori portata e la società continua a mantenere vivo il dialogo.

Pinamonti resta l’altra strada

La società non vuole comunque dipendere esclusivamente dalla decisione di Icardi Pinamonti continua a rappresentare l’altra soluzione concreta per completare l’attacco.

Gattuso ha chiesto un centravanti capace non soltanto di segnare, ma anche di dare profondità, fisicità e un riferimento alla manovra casting continua, ma il quadro appare ormai piuttosto definito: Pinamonti e Icardi sono i due nomi attorno ai quali ruotano le prossime mosse offensive della Lazio.