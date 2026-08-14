Il settore giovanile della Lazio torna in campo per un prestigioso torneo internazionale: tutte le informazioni sulla competizione

Tutto pronto per la 34ª edizione della Scopigno Cup – World Football Tournament, torneo internazionale riservato alla categoria Under 17 che si svolgerà dal 18 al 21 agosto. Saranno 12 le squadre ai nastri di partenza dell’edizione 2026, con una nutrita rappresentanza italiana e la presenza internazionale degli ungheresi del Ferencvaros.

Oltre alla Lazio, parteciperanno Roma, Fiorentina, Cagliari, Benevento, Juve Stabia, Salernitana, Frosinone, L’Aquila, Guidonia Montecelio e Nuova Rieti Calcio.

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Derby Lazio Roma per inaugurare la Scopigno Cup

Ad aprire la manifestazione sarà subito una sfida particolarmente affascinante. Il 18 agosto alle 15:30, presso il Centro Sportivo Salaria Sport Village di Roma, andrà infatti in scena il derby tra Lazio e Roma, incontro inaugurale che sarà trasmesso anche in diretta sulla RAI.

I biancocelesti classe 2010, allenati da Alessio Fazi, sono stati inseriti nel girone A e inizieranno dunque il proprio percorso contro i pari età giallorossi.

Il programma dei giovani biancocelesti

Il cammino della Lazio continuerà il giorno successivo. Le giovani aquile affronteranno infatti la Nuova Rieti Calcio allo stadio Valletonda di Poggio Mirteto.

La formula del torneo non concede molto margine d’errore: solamente le prime classificate dei quattro gironi potranno infatti conquistare l’accesso alle semifinali. Ogni partita sarà quindi determinante nella corsa al trofeo.

Anche la Lazio Women va a caccia del titolo

La presenza biancoceleste non si limiterà al torneo maschile. Nei quattro giorni della manifestazione saranno protagoniste anche le ragazze della Lazio Women, impegnate nella competizione femminile della Scopigno Cup.

Per le biancocelesti l’obiettivo sarà particolarmente ambizioso: difendere il titolo conquistato nelle ultime tre edizioni e prolungare così il proprio dominio nella manifestazione.

Dal 18 agosto, dunque, Lazio e Lazio Women saranno nuovamente protagoniste del Torneo Loris e Manlio Scopigno, uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile estivo.