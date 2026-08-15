Chi è Chaloupek, il gigante ceco scelto dalla Lazio: i numeri e l’esperienza in Champions del nuovo obiettivo

Chaloupek è l’ultimo nome emerso per la difesa della Lazio, caratteristiche e qualità del giocatore dello Slavia Praga

La Lazio ha individuato in Stepan Chaloupek uno dei profili più interessanti per completare la propria difesa e avrebbe già presentato una prima proposta allo Slavia Praga, aprendo così concretamente la pista per il centrale ceco. Un nome che risponde bene alle richieste di Gennaro Gattuso, alla ricerca di un difensore giovane, strutturato fisicamente e capace di reggere una linea arretrata aggressiva.

Chaloupek, nato a Meziboří l’8 marzo 2003 e alto ben 1,88 metri, è un difensore che calcia prevalentemente di destro e nasce come centrale puro seppur possa essere utilizzato anche davanti alla difesa. Il suo contratto con lo Slavia è stato recentemente prolungato fino al 30 giugno 2030 e il valore di mercato viene attualmente indicato intorno ai 10 milioni di euro, una cifra alta per le casse dei capitolini che voglionovagliare accuratamente il profilo prima di proseguire.

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Dal Teplice alla consacrazione a Praga

Dopo i primi passi nel SFK Meziboří, Chaloupek entra nel vivaio del Teplice nel 2015 e completa lì la propria formazione mentre l’esordio tra i professionisti arriva da giovanissimo, prima di diventare progressivamente un punto di riferimento della squadra.

Nel luglio 2024 arriva il passaggio allo Slavia Praga, dove la prima stagione viene utilizzata soprattutto per inserirsi gradualmente. Il vero salto di qualità arriva nel 2025/26, quando aumenta nettamente il proprio peso nelle gerarchie e conquista anche la Nazionale maggiore della Repubblica Ceca.

Una stagione da difensore goleador

È soprattutto la produzione offensiva ad aver attirato l’attenzione. Nel campionato 2025/26 Chaloupek ha chiuso con 29 presenze, 8 gol e 2 assist, numeri decisamente insoliti per un centrale difensivo.

A questi vanno aggiunti gli 8 gettoni in Champions League dove ha affrontato anche avversarie come Inter, Arsenal, Tottenham e Barcellona, trovando inoltre la rete sul campo del Pafos e servendo un assist contro i blaugrana. Una capacità realizzativa che nasce soprattutto dalla pericolosità sui piazzati e dall’attitudine ad accompagnare l’azione, ma Chaloupek ha dimostrato di saper trovare il gol anche con conclusioni differenti.

Perché può piacere a Gattuso

Fisicamente potente ma non particolarmente macchinoso, Chaloupek possiede una buona velocità sul lungo e può difendere anche con parecchio spazio alle proprie spalle. Una caratteristica importante per una Lazio che con Gattuso vuole alzare la pressione e andare maggiormente sui riferimenti avversari.

Non è soltanto un marcatore. Sa partecipare alla prima costruzione, cerca spesso la verticalizzazione e può diventare il primo uomo della manovra. La possibilità di essere utilizzato anche da mediano difensivo testimonia la sua confidenza con il pallone.

A soli 23 anni, con esperienza internazionale, fisicità e una sorprendente familiarità con il gol, Chaloupek rappresenta dunque un investimento con margini di crescita importanti. Resta da capire se la proposta della Lazio sarà sufficiente per convincere lo Slavia Praga a privarsi di uno dei propri difensori più preziosi a cifre convenienti per le casse dei capitolini.