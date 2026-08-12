Fernandes alla Juve Stabia, affare chiuso: prestito con diritto di riscatto

Sanà Fernandes passa alla Juve Stabia sulla base del prestito con diritto di riscatto! La Lazio usufruirà del controriscatto

Nuovo rinforzo per il reparto offensivo della Juve Stabia, che continua a muoversi con grande intelligenza sul mercato delle giovani promesse. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, il club campano ha chiuso l’accordo per l’arrivo dell’esterno d’attacco Sanà Fernandes di proprietà della Lazio.

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I dettagli dell’operazione

La trattativa tra i due club si è conclusa con la formula del prestito con opzione di riscatto a favore del club campano. Contestualmente, la società biancoceleste ha mantenuto una clausola di contro-riscatto (recompra) per non perdere il controllo sul talento portoghese classe 2006. Sanà Fernandes è pronto così a iniziare la sua nuova avventura in Serie B per trovare continuità e spazio.

Le caratteristiche tecniche

Classe 2006, Fernandes è un esterno offensivo dotato di grande velocità, dribbling nello stretto ed estro nell’uno contro uno. Cresciuto nelle giovanili biancocelesti, dove si è messo in luce con giocate di alto livello e gol pesanti nel campionato Primavera, l’attaccante rappresenta un profilo di prospettiva capace di spaccare le partite sia da titolare che a gara in corso.

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L’impatto di Sanà Fernandes nello scacchiere tattico campano

Per la Juve Stabia, l’ingaggio di Sanà Fernandes garantisce imprevedibilità e freschezza alle corsie esterne d’attacco. Il giovane portoghese consentirà al tecnico di variare le soluzioni offensive negli ultimi trenta metri, offrendo un’alternativa di grande qualità per puntare le difese avversarie durante il campionato cadetto.